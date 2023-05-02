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Кроковский Адольф Матвеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кроковский
Имя
Адольф
Отчество
Матвеевич
Дата исполнения приговора
16 август 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 133
Источник
Скан
Оригинальная запись
25455. КРОКОВСКИЙ, АДОЛЬФ МАТВЕЕВИЧ, 16 л. Рд. в г. Белоострово; — Н. С. 1 р. 7 отд. г. Петрограда. Кража, лиш. св. 1 г. Исп. 16 авг. 920.

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