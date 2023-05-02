Новый Вячеслав Францев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Новый
- Имя
- Вячеслав
- Отчество
- Францев
- Дата исполнения приговора
- 05 май 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 219
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 43606. НОВЫЙ, ВЯЧЕСЛАВЪ (КАРОЛЬ) Францевъ (онъ же Новакъ и Новотный). Мщ. г. Дубно, 27 л., рд. въ Богеміи; — Луцк. О. С., 152 и 2 ч. 1655 У., по сов. съ приг., напеч. въ 906 г. № 21878, арест. отд. 3 г. и 5 м. Исп. 5 Мая 907. | 902 47302 1654¹ У. | 97 56234 169 М. | 900 4996 170 М. | 94 73498 169 М.
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