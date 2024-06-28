Гладун Алексей Лаврентьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гладун
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Лаврентьев
- Дата исполнения приговора
- 13 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 64
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46067. ГЛАДУНЪ, АЛЕКСѢЙ ЛАВРЕНТЬевъ. К. Бердичев. у., Погребищск. в., д. Адамовки, 38 л.; — М. С. 5 уч. Бердичев. окр. (во 2 р.), 169 и 171 М., тюр. 1½ м. Исп. 13 Мая 905. | 900 17267 169 М.
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