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Гладун Алексей Лаврентьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гладун
Имя
Алексей
Отчество
Лаврентьев
Дата исполнения приговора
13 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 64
Источник
Скан
Оригинальная запись
46067. ГЛАДУНЪ, АЛЕКСѢЙ ЛАВРЕНТЬевъ. К. Бердичев. у., Погребищск. в., д. Адамовки, 38 л.; — М. С. 5 уч. Бердичев. окр. (во 2 р.), 169 и 171 М., тюр. 1½ м. Исп. 13 Мая 905. | 900 17267 169 М.

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