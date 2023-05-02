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Коливаго Мирон Кириллович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Коливаго
Имя
Мирон
Отчество
Кириллович
Дата исполнения приговора
09 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 178
Источник
Скан
Оригинальная запись
6255. КОЛИВАГО МИРОН КИРИЛЛОВИЧ, 22 л.. Зайсанск. у., Ивановск. в., д. Романовки, В. Т. Зап.-Сибирск. окр., Ст. ст. 180 п. «е» и 208 ч. 3, лиш. св. и пор. пр. 3 г., Исп. 9 мая 923.

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