Рыбаков Василий Андреев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Рыбаков
- Имя
- Василий
- Отчество
- Андреев
- Дата исполнения приговора
- 16 октябрь 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 349
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 39758. РЫБАКОВЪ, ВАСИЛІЙ АНДРЕевъ. Лиш. ос. пр. изъ к. Демян. у., Филиппогорск. в., д. Роговичей, 38 л.; — У. Чл. О. С., по Демянск. у., 16, 169, 2 и 8 п. 170 и 3 п. 170¹ М., по совок. съ приг. У. Чл. сего О. С., отъ 16 Окт. 907 г., тюр. 1½ г. Исп. 16 Окт. 907. | 904 53575 1643 У.
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