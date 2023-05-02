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Бабакиши-Оглы Ханлар

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бабакиши-Оглы
Имя
Ханлар
Дата исполнения приговора
30 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 26
Источник
Скан
Оригинальная запись
45028. БАБАКИШИ-ОГЛЫ, ХАНЛАРЪ. Под. с., жит. с. Мугаплу-Джафаръ-Кулиханлу, Шушин. у., 18 л.; — Елисаветпольск. О. С., 115, 134, 135, 140, 149 а 2 ч. 1483 У. и Выс. маниф. 904 г., тюр., отд. отъ совершеннол., 4 м. Исп. 30 Мая 905.

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