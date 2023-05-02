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Рейзман Иозеп Гансов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Рейзман
Имя
Иозеп
Отчество
Гансов
Дата исполнения приговора
11 июнь 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 289
Источник
Скан
Оригинальная запись
86754. РЕЙЗМАНЪ, ІОЗЕПЪ ГАНСОВЪ, 35 л. К. Феллин. у., Руттикверск. в., рд. Везенберг. у., въ Вакск. в.; — Ревельск. О. С., 7 Дек. 910, 114, 152, 13, 1 ч. 1654¹, 1 ч. 1655, 9 и 1655 У., арест. отд. 5 л. Исп. 11 Іюня 911. | 908 64244 170 М., по сов. съ приг., напеч. въ 907 г. № 44558. | 903 59481 170 М.

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