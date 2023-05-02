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Бузорина Александра Владимирова

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бузорина
Имя
Александра
Отчество
Владимирова
Дата исполнения приговора
24 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 42
Источник
Скан
Оригинальная запись
45457. БУЗОРИНА, АЛЕКСАНДРА ВЛАдимірова. К. Красноуфим. у., Афанасьевск. в., д. Селищевой, 31 г., рд. въ г. Красноуфимскѣ; — У. Чл. О. С., по Красноуфим. у., 170¹ М., тюр. 1 г. Исп. 24 Мая 905.

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