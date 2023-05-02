Бузорина Александра Владимирова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бузорина
- Имя
- Александра
- Отчество
- Владимирова
- Дата исполнения приговора
- 24 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 42
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45457. БУЗОРИНА, АЛЕКСАНДРА ВЛАдимірова. К. Красноуфим. у., Афанасьевск. в., д. Селищевой, 31 г., рд. въ г. Красноуфимскѣ; — У. Чл. О. С., по Красноуфим. у., 170¹ М., тюр. 1 г. Исп. 24 Мая 905.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.