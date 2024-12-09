Александренков Харитон Адамов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Александренков
- Имя
- Харитон
- Отчество
- Адамов
- Дата исполнения приговора
- 14 июль 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 7
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 100417. АЛЕКСАНДРЕНКОВЪ, ХАРИтонъ Адамовъ, 36 л. К. Рогачев. у., Довск. в., д. Борхова; — Рогачев. У. С., 15 Іюня 911, 169, 3 п. 171 и 172 М. (укрыв.), тюр. 1½ м. Исп. 14 Іюля 911.
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