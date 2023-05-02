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Фоминых Павел Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Фоминых
Имя
Павел
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
09 октябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 353
Источник
Скан
Оригинальная запись
13035. Фоминых Павел Петрович, 46 л., Сарапульск. окр., Дебевск. в. и г. Н. С. 5 уч. Таганрогск. окр. Ст. 140, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 5 л. П. в. з. с. 9 окт. 926.

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