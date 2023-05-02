Данилевский Петр Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Данилевский
- Имя
- Петр
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 01 июнь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 71
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 2411. ДАНИЛЕВСКИЙ ПЕТР ИВАНОВИЧ, 41 г., Полтавск. г., Гадячск. у., Позолковск. в. и с. Ново-Николаевск. Губсуд. Ст. 60, лиш. св. 4 г. 10 м. 12 д. и пор. пр. 5 л. П. в. з. с. 1/ѴІ—24.
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