Воронин Семен Герасимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Воронин
- Имя
- Семен
- Отчество
- Герасимов
- Дата исполнения приговора
- 28 февраль 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 83
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 48093. ВОРОНИНЪ, СЕМЕНЪ ГЕРАСИМОВЪ, 37 л. К. Богородск. у., Чернявск. в., д. Щегловой; — Г. С. г. Богородицка, 28 Февр. 911, 16, 169, 4 и 6 п 170 М., тюр. 1 г. Сей приг. поглощенъ приг., напеч. въ 910 г. № 21711. 905 73111 170 М. | 904 40189 1652 У.
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