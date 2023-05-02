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Заплавный Сергей Семенович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Заплавный
Имя
Сергей
Отчество
Семенович
Дата исполнения приговора
21 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 139
Источник
Скан
Оригинальная запись
4852. ЗАПЛАВНЫЙ СЕРГЕЙ СЕМЕНОВИЧ, 23 л., Астраханск. г., с. Ново-Покровского. Астраханск. Губсуд. Ст. ст. 76, 184 ч. 2, лиш. св. 1½ г. Исп. 21 мая 923.

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