Шарапов Василий Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шарапов
- Имя
- Василий
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 27 октябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 358
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 11902. ШАРАПОВ, ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ, 59 л. Гр. Краснохолмск. у., Юрьевск. в., д. Большого Раменья; — Н. С. 2 р. Краснохолмск. у. Кража, лиш. св. 3 г., по амн. нак. сокр. до 1 г. Исп. 27 окт. 920.
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