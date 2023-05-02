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Кондратьев Федор Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кондратьев
Имя
Федор
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
20 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 182
Источник
Скан
Оригинальная запись
6373. КОНДРАТЬЕВ ФЕДОР МИХАЙЛОВИЧ, 21 г., Арск. к., Ильинск. в. и с., Главсуд. Татарск. АССР, Ст. 142, лиш. св. 4 г., Исп. 20 дек. 923.

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