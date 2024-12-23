Грибанов Эразм Петров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Грибанов
- Имя
- Эразм
- Отчество
- Петров
- Дата исполнения приговора
- 30 апрель 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 107
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 100657. ГРИБАНОВЪ, ЭРАЗМЪ ПЕТРОВЪ, К. Мезенск. у., Лешуконск. в., д. Березника, 16 л.; — Московск. С. П., 54, 1 ч. 55, 60, 1 ч. 103 и 129 Уг. У., по сов. съ приг. Архангельск. О. С. отъ 27 Сент. 908 г. (арестъ) и Москов. С. П. отъ 9 Марта 909 г. (2 ч. 103—въ испр. пріютъ), тюр. 3 г. Исп. 30 Апр. 908.
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