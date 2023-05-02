Полапа Николай Францев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Полапа
- Имя
- Николай
- Отчество
- Францев
- Дата исполнения приговора
- 13 июль 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 327
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 106625. ПОЛАПА, НИКОЛАЙ ФРАНЦЕВЪ (онъ же Полапъ). К. Бѣлгорайск. у., в, и д. Ко цудза-Дальпой, 44 л.; — М. Съѣзд. 2 окр. Люблин. г. 172 М. (укрыв.), тюр. 5 м. Исп. 13 Іюля 909. 908 112612 172 М. ПОЛАПЪ, НИКОЛАЙ ФРАНЦЕВЪ см. Полапа (ѴІІІ кн. 909). ПОЛАТАЙ, ФЕДОРЪ МОИСЕЕВЪ см. Бондаренко (ѴІІІ кн. 909).
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