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Зубатов Дмитрий Иустинович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Зубатов
Имя
Дмитрий
Отчество
Иустинович
Дата исполнения приговора
24 апрель 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 144
Источник
Скан
Оригинальная запись
5018. ЗУБАТОВ ДМИТРИЙ ИУСТИНОВИЧ, 22 л., Грайворонск. у., Казачье-Лисичанск. в., с. Никитского. Н. С. 1 уч. Грайворонск. у. Ст. 205а, лиш. св. 2 г. Исп. 24 апреля 923.

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