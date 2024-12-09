Соболев Ефим Дмитриев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Соболев
- Имя
- Ефим
- Отчество
- Дмитриев
- Дата исполнения приговора
- 01 декабрь 1906
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 306
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 98738. СОБОЛЕВЪ, ЕФИМЪ ДМИТРІЕВЪ, 25 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Курган. у., Усть-Суерск. в., с. Рѣчкина, рд. т. же у., Тебенякск. в., въ д. Горушкахь; — Тобольск. О. С., 9 Окт. 906, 152, 1642 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 3 г. Исп. 1 Дек. 906. | 904 82424 2 ч. 1655 У. | 901 77635 169 М. | 903 17165 1655 У. | 900 75003 170 М.
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