Говнин Иван Петров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Говнин
- Имя
- Иван
- Отчество
- Петров
- Дата исполнения приговора
- 19 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 66
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46107. ГОВНИНЪ, ИВАНЪ ПЕТРОВЪ. К. Саранск. у., в. и с. Архангельско-Голицына, 48 л.; — М. С. 4 уч. г. Казани, 49 М., тюр. 2 м. Исп. 19 Мая 905.
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