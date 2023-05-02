Удович Людвиг Осипов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Удович
- Имя
- Людвиг
- Отчество
- Осипов
- Дата исполнения приговора
- 28 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 416
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140290. УДОВИЧЪ, ЛЮДВИГЪ ОСИПОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Поневѣж. у., Линковск. в., д. Машни, 40 л.; — Ковенск. О. С. 1 Сент. 909, 134, 135 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 3 г. Исп. 28 Сент. 909. | 906 59254 1655 У. | 904 46133 1655 У. | 902 70289 1655 У. | 901 24332 169 М. | 901 7903 169 М.
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