Чекардин Савелий Ильин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чекардин
- Имя
- Савелий
- Отчество
- Ильин
- Дата исполнения приговора
- 13 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 446
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141094. ЧЕКАРДИНЪ, САВЕЛІЙ ИЛЬИНЪ. К. Ишимск. у., Сладковск. в., д. Малиновой, 27 л.; — Томск. О. С. 8 Мая 909, 148, 152 и 1 п. 3 ч. 1655 У., по сов. съ приг., напеч. въ 907 г. № 37021, арест. отд. 1½ г. Исп. 13 Окт. 909.
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