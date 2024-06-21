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Чекардин Савелий Ильин

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чекардин
Имя
Савелий
Отчество
Ильин
Дата исполнения приговора
13 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 446
Источник
Скан
Оригинальная запись
141094. ЧЕКАРДИНЪ, САВЕЛІЙ ИЛЬИНЪ. К. Ишимск. у., Сладковск. в., д. Малиновой, 27 л.; — Томск. О. С. 8 Мая 909, 148, 152 и 1 п. 3 ч. 1655 У., по сов. съ приг., напеч. въ 907 г. № 37021, арест. отд. 1½ г. Исп. 13 Окт. 909.

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