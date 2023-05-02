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Васильков Николай Емельянов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Васильков
Имя
Николай
Отчество
Емельянов
Дата исполнения приговора
28 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 50
Источник
Скан
Оригинальная запись
45680. ВАСИЛЬКОВЪ, НИКОЛАЙ ЕМЕЛЬяновъ. Ряд. изъ к. Юхнов. у., Вознесенск. в., л. Троицкой, 37 л., рд. т. же у., въ в. и с. Кабыновѣ; — Вяземск. Г. С., 169 М. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 2 м. Исп. 28 Мая 905.

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