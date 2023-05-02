Ставецкая Юзефа Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтавецкая Юзефа Яковлева

Ставецкая Юзефа Яковлева

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ставецкая
Имя
Юзефа
Отчество
Яковлева
Дата исполнения приговора
06 апрель 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 338
Источник
Скан
Оригинальная запись
87992. СТАВЕЦКАЯ, ЮЗЕФА ЯКОВЛЕва (она же Бяла), 48 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Любартов. у., гм. Нѣмце, д. Башки, рд. т. же у., гм. Людвинъ, въ д. Раскопчевъ; — Люблин. О. С., 14 Марта 911, 114, 152 и 2 ч. 1655 У., по сов. съ приг. сего С. отъ 12 Нояб. 910 г. (115 и 2 ч. 1655 У., тюр. 8 м.), тюр. 1 г. Исп. 6 Апр. 911, счит. ср. съ 12 Нояб. 910. | 909 17299 170 М. | 97 13724 169 М. | 905 27528 1655 У. | 96 63071 169 М. | 903 7974 1655 У. | 95 81562 172 М. | 99 104642 1655 У.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close