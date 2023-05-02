Ставецкая Юзефа Яковлева
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ставецкая
- Имя
- Юзефа
- Отчество
- Яковлева
- Дата исполнения приговора
- 06 апрель 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 338
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 87992. СТАВЕЦКАЯ, ЮЗЕФА ЯКОВЛЕва (она же Бяла), 48 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Любартов. у., гм. Нѣмце, д. Башки, рд. т. же у., гм. Людвинъ, въ д. Раскопчевъ; — Люблин. О. С., 14 Марта 911, 114, 152 и 2 ч. 1655 У., по сов. съ приг. сего С. отъ 12 Нояб. 910 г. (115 и 2 ч. 1655 У., тюр. 8 м.), тюр. 1 г. Исп. 6 Апр. 911, счит. ср. съ 12 Нояб. 910. | 909 17299 170 М. | 97 13724 169 М. | 905 27528 1655 У. | 96 63071 169 М. | 903 7974 1655 У. | 95 81562 172 М. | 99 104642 1655 У.
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