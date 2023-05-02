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Светиков Филипп Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Светиков
Имя
Филипп
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
22 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 248
Источник
Скан
Оригинальная запись
8794. СВЕТИКОВ ФИЛИПП ПЕТРОВИЧ, 57 л., Козловск. у., Песчанск. в., с. Щегловки Н. С. 5 уч. Козловск. у. Ст. 180 п. «в», лиш. св. 1 г. 6 м. Исп. 22 мая 923.

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