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Алиахметов Султан Галиахметович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Алиахметов
Имя
Султан
Отчество
Галиахметович
Дата исполнения приговора
19 ноябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 3
Источник
Скан
Оригинальная запись
100. Алиахметов Султан Галиахметович, 17 л., Казанск. г. и у., Куликименск. в., с. Смута. Н. С. Деж. кам. г. Сызрани. Ст. 180 п. «г», лиш. св. 6 мес. П. в. з. с. 19/ХІ—26.

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