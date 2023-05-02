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Уткина Елена Петровна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Уткина
Имя
Елена
Отчество
Петровна
Дата исполнения приговора
20 ноябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 263
Источник
Скан
Оригинальная запись
29772. УТКИНА, ЕЛЕНА ПЕТРОВНА, 27 л. Гр. Белецк. у., Толмачевск. в., д. Васильково; — Н. С. при М. Ч. К. Спекуляц., лиш. св. 6 м. Осужд. 20 нояб. 920.

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