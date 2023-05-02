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Курбан-Галиев Хасан Абдрахманов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Курбан-Галиев
Имя
Хасан
Отчество
Абдрахманов
Дата исполнения приговора
08 февраль 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 134
Источник
Скан
Оригинальная запись
32916. КУРБАНЪ-ГАЛІЕВЪ, ХАСАНЪ АБдрахмановъ. К. Лаптев. у., Зюзинск. в., д. Большихъ Салтанъ, 17 л., рд. въ г. Казани; — М. С. 1 уч. г. Казани (во 2 р.), 169 М., тюр. 4 м. Исп. 8 Февр. 905. | 902 54687 169 М.

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