Акимов Михаил Алексеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Акимов
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Алексеев
- Дата исполнения приговора
- 29 сентябрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 7
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 35003. АКИМОВЪ, МИХАИЛЪ АЛЕКСѢевъ. Мщ. г. Тамбова, 31 г.; — Тамбов. О. С., 115, 134, 135, 283, 1 ч. 313, 9 и 1629 У., 437, 445 и 467 ст. У. о сс., къ продолж. каторж. раб. на 10 л., съ содерж. въ отрядѣ испыт. 6 л. и одиночн. заключ. на 40 дн. Исп. 29 Сент. 908. | 903 45575 1453 У. | 96 111 170 М. | 98 47610 170 М. І 95 8111 169 М.
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