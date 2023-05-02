Дашевский Нута Ицков
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дашевский
- Имя
- Нута
- Отчество
- Ицков
- Дата исполнения приговора
- 11 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 77
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46413. ДАШЕВСКІЙ, НУТА ИЦКОВЪ. Мщ. п. Линцевъ, Липовецк. у., 46 л., рд. въ г. Брацлавѣ; — К.-Подольск. О. С. (во 2 р.), 169 и 172 М., тюр. 3 м., съ уменьш. на ⅓ по Выс. маниф. 904 г. Исп. 11 Мая 905. | 96 84988 1653 У.
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