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Дашевский Нута Ицков

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дашевский
Имя
Нута
Отчество
Ицков
Дата исполнения приговора
11 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 77
Источник
Скан
Оригинальная запись
46413. ДАШЕВСКІЙ, НУТА ИЦКОВЪ. Мщ. п. Линцевъ, Липовецк. у., 46 л., рд. въ г. Брацлавѣ; — К.-Подольск. О. С. (во 2 р.), 169 и 172 М., тюр. 3 м., съ уменьш. на ⅓ по Выс. маниф. 904 г. Исп. 11 Мая 905. | 96 84988 1653 У.

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