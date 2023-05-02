Кружалов Егор Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКружалов Егор Васильевич

Кружалов Егор Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кружалов
Имя
Егор
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
27 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 202
Источник
Скан
Оригинальная запись
7103. КРУЖАЛОВ ЕГОР ВАСИЛЬЕВИЧ, 30 л., Чернск. у., Скородненск. в. Московск. Губсуд. Ст. ст. 113, 116, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 5 л. Исп. 27 июля 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.