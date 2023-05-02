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Зуев Василий Николаев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Зуев
Имя
Василий
Отчество
Николаев
Дата исполнения приговора
18 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 96
Источник
Скан
Оригинальная запись
46931. ЗУЕВЪ, ВАСИЛІЙ НИКОЛАЕВЪ. К. Можайск. у., Кукаринск. в., сл. Ильинской, 27 л.; — Москов. О. С., 10 п. 129 и 2 отд. 1483 У., тюр. 2 м. и 20 дн. Исп. 18 Мая 905.

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