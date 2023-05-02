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Козлов Иван Ефимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Козлов
Имя
Иван
Отчество
Ефимович
Дата исполнения приговора
18 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 176
Источник
Скан
Оригинальная запись
6160. КОЗЛОВ ИВАН ЕФИМОВИЧ, 36 л., Барнаульск. у., Н. С. 6 уч. г. Иркутска, Ст. ст. 180, 205, лиш. св. 1 г. 7 м. 3 д., Исп. 18 мая 923.

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