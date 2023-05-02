Чупроков Гавриил Андреевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чупроков
- Имя
- Гавриил
- Отчество
- Андреевич
- Дата исполнения приговора
- 05 март 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 252
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8087. ЧУПРОКОВ, ГАВРИИЛ АНДРЕЕВИЧ, 44 л. Гр. Нолинск. у., Талоключинск. в., д. Варашковой, рд. Уржумск. у., Петровск. в., в д. Пихтарник; - М. Н. С. 7 уч. Нолинск. окр. Кража, лиш. св. 1 г. с лиш. пр. избир. и быть избр. в Сов. установл. Исп. 5 марта 919.
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