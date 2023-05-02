Камаров Петр Андреев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Камаров
- Имя
- Петр
- Отчество
- Андреев
- Дата исполнения приговора
- 11 май 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 173
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 146760. КАМАРОВЪ, ПЕТРЪ АНДРЕевъ (онъ же Филипповъ и Андреевъ). Сс.-посел. Верхнеудинск. у., Коротковск. в., с. Фимичевскаго, 30 л., рд. Донск. обл., въ сл. Карповкѣ; — Читинск. О. С., 1630 У., каторж. раб. 10 л. Исп. 11 Мая 909. | 904 79576 1655 У. и У. о сс. | 904 79575 У. о сс. | 87 90963 169 М. | 904 79574 169 М., 313 У. и У. о сс. | 90 53797 1655 У. | 86 79844 169 М. | 88 28717 169 М. | 22 Янв. 93 г. Тобольск. Губ. С., 1455 У., каторж. раб. 12 л.
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