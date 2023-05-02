Шестаков Александр Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шестаков
- Имя
- Александр
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 22 январь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 284
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 30457. ШЕСТАКОВ, АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ, 38 л. Гр. Тотемск. у., Большедворск. в., с. Никольского; — Н. С. 4 уч. г. Вологды. Кража, лиш. св. 1½ г., с зач. 21 д. пр. з. Исп. 22 янв 920. | 914 73039 1663 У. | 906 59877 1647 У. | 910 118248 1 ч. 1655 У. | 906 25809 170 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.