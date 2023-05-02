Овчинников Гавриил Трофимович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Овчинников
- Имя
- Гавриил
- Отчество
- Трофимович
- Дата исполнения приговора
- __ август 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 202
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7127. ОВЧИННИКОВ ГАВРИИЛ ТРОФИМОВИЧ, 31 г., Шадринск. у., Смолинск. в., д. Зарубиной. Н. С. 7 уч. Шадринск. у. Ст. 143, лиш. св. 3 г. Исп. авг. 923.
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