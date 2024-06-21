Фаддеев Иван Фаддеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Фаддеев
- Имя
- Иван
- Отчество
- Фаддеев
- Дата исполнения приговора
- 15 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 419
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140382. ФАДДѢЕВЪ, ИВАНЪ ФАДДЕЕВЪ. К. Костромск. у., Шишкинск. в., д. Буртасова, 37 л.; — Костромск. О. С. 16 Сент. 909, 170¹ М., тюр. 1 г. Исп. 15 Окт. 909. | 907 46117 169 М. | 907 20102 169 М.
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