Гуськов Петр Федоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гуськов
- Имя
- Петр
- Отчество
- Федоров
- Дата исполнения приговора
- 13 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 76
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46385. ГУСЬКОВЪ, ПЕТРЪ ФЕДОРОВЪ. К. Кашир. у., Богатищевск. в., с. Б.-Рунова, 37 л.; — СПБ. Ст. М. С. 14 уч., 169 М., тюр. 8 м. Исп. 13 Іюня 905.
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