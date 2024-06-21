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Титов Григорий Афанасьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Титов
Имя
Григорий
Отчество
Афанасьев
Дата исполнения приговора
23 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 403
Источник
Скан
Оригинальная запись
139950. ТИТОВЪ, ГРИГОРІЙ АФАНАСЬЕВЪ. К. Болхов. у., Локонск. в., д. Черни, 16 л.; — М. С. Прѣснен. уч. г. Москвы 9 Сент. 909, 11 и 172 М. (участ.), подъ отвѣтств. надз. отца. Исп. 23 Сент. 909.

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