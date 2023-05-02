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Сахаров Ялалетдин Камалетдинов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Сахаров
Имя
Ялалетдин
Отчество
Камалетдинов
Дата исполнения приговора
30 январь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 302
Источник
Скан
Оригинальная запись
10332. САХАРОВ ЯЛАЛЕТДИН КАМАЛЕТДИНОВ, 24 л., Батыревск. у., Кошелевск. в., д. Урогаевой. Н. С. 1 уч. Батыревск. у. Ст. 180 и. «в», лиш. св. 1 г. 4 м. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 30/І — 24.

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