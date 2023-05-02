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Калмыков Илья Павлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Калмыков
Имя
Илья
Отчество
Павлович
Дата исполнения приговора
19 февраль 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 122
Источник
Скан
Оригинальная запись
4207. КАЛМЫКОВ ИЛЬЯ ПАВЛОВИЧ, 42 л., Пермск. окр., Оханск. р., Притыкинск. в., д. Забегаево. Пермск. Губсуд. Ст. ст. 108, 188, лиш. св. 4 г. и пор. пр. 5 л. П. в. з. с. 19/ІІ—24. 

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