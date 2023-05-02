Байдюк Никифор Марков
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Байдюк
- Имя
- Никифор
- Отчество
- Марков
- Дата исполнения приговора
- 18 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 27
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45055. БАЙДЮКЪ, НИКИФОРЪ МАРКОВЪ. К. изъ сс.-посел. Тобольск. у., Бѣгишевск. в., д. Долговской, 43 л., рд. Староконстантинов. у., Рѣшневецк. в., въ д. Воевичахъ; — М. С. 1 уч. Тобольск. у. (въ 3 р.), 3 п. 170¹ М., тюр. 6 м. Исп. 18 Апр. 905.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.