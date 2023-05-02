Волосенко Устин Леонтьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВолосенко Устин Леонтьев

Волосенко Устин Леонтьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Волосенко
Имя
Устин
Отчество
Леонтьев
Дата исполнения приговора
04 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 56
Источник
Скан
Оригинальная запись
45849. ВОЛОСЕНКО, УСТИНЪ ЛЕОНТЬевъ. К. Звенигород. у., в. и с. Стецовка, 28 л.; — М. С. 4 уч. Звенигород. окр., Кіевск. г. (во 2 р.), 169 М., тюр. 7 м. Исп. 4 Іюня 905. | 901 12896 170 М.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close