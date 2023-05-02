Волосенко Устин Леонтьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Волосенко
- Имя
- Устин
- Отчество
- Леонтьев
- Дата исполнения приговора
- 04 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 56
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45849. ВОЛОСЕНКО, УСТИНЪ ЛЕОНТЬевъ. К. Звенигород. у., в. и с. Стецовка, 28 л.; — М. С. 4 уч. Звенигород. окр., Кіевск. г. (во 2 р.), 169 М., тюр. 7 м. Исп. 4 Іюня 905. | 901 12896 170 М.
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