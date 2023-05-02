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Заварухин Осип Егорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Заварухин
Имя
Осип
Отчество
Егорович
Дата исполнения приговора
16 июнь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 96
Источник
Скан
Оригинальная запись
3287. ЗАВАРУХИН ОСИП ЕГОРОВИЧ, 28 л., Челябипск. у., Кременкульск. в., с. Заварухинского. Н. С. 4 уч. Челябинск. окр. Ст. 140б, лиш. св. 1 г. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 16/ѴІ—24.

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