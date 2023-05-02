Меламедов Мойше Иовел-Бенционов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Меламедов
- Имя
- Мойше
- Отчество
- Иовел-Бенционов
- Дата исполнения приговора
- 26 февраль 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 326
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 89300. МЕЛАМЕДОВЪ, МОЙШЕ ІОВЕЛЪ- Бенціоновъ (онъ же Мамедъ). Мщ. г. Каинска, 42 л., рд. въ м. Маціовѣ, Ковельск. у.; — М. С. 2 уч. Черкасск окр., Кіевск. г., 975 У. и 16 М., по сов. съ приг. сего М. С., отъ 25 Февр. 908 г., тюр. 8 м. Исп. 26 Февр. 908. | 98 24243 172 М.
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