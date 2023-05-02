Королев Егор Елисеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоролев Егор Елисеевич

Королев Егор Елисеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Королев
Имя
Егор
Отчество
Елисеевич
Дата исполнения приговора
02 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 188
Источник
Скан
Оригинальная запись
6598. КОРОЛЕВ ЕГОР ЕЛИСЕЕВИЧ, 20 л., Осташковск. у., Дмитриевск. в., д. Кашино, Н. С. 13 р. г. Твери, Ст. 81в, лиш. св. 2½ г., Исп. 2 июля 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.