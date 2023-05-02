Чернявский Корней Никитин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чернявский
- Имя
- Корней
- Отчество
- Никитин
- Дата исполнения приговора
- 16 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 450
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141206. ЧЕРНЯВСКІЙ, КОРНѢЙ НИКИТИНЪ. К. Новоградволын. у., общ. и с. Деревичей, 21 г.; — М. С. 4 уч. Новоградволын. у. 16 Сент. 909, 2 п. 170 М., тюр. 4 м. Исп. 16 Сент. 909. | 908 155478 154 М.
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