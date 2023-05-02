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Макаров Федор Ефремович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Макаров
Имя
Федор
Отчество
Ефремович
Дата исполнения приговора
20 июль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 239
Источник
Скан
Оригинальная запись
8833. Макаров Федор Ефремович, 32 л., Акмолинск. г., Петропавловск. у., Образцовск. в., с. Петровского. Акмолинск. Губсуд. Ст. ст. 1 ч. 58, 64, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 1 г. П. в. з. с. 20 июля 926.

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