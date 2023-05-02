Кедров Василий Диомидович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кедров
- Имя
- Василий
- Отчество
- Диомидович
- Дата исполнения приговора
- 12 октябрь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 131
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4532. КЕДРОВ ВАСИЛИЙ ДИОМИДОВИЧ, 22 л., Краснококшайск. к., Арбанск. в., с. Нурмы. Марийск. Облсуд. Ст. ст. 109, 113, лиш. св. 3 г. П. в. з. с. 12/Х—24. См. также кн. 1-ую 924, спр. № 5529.
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