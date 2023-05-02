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Кедров Василий Диомидович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кедров
Имя
Василий
Отчество
Диомидович
Дата исполнения приговора
12 октябрь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 131
Источник
Скан
Оригинальная запись
4532. КЕДРОВ ВАСИЛИЙ ДИОМИДОВИЧ, 22 л., Краснококшайск. к., Арбанск. в., с. Нурмы. Марийск. Облсуд. Ст. ст. 109, 113, лиш. св. 3 г. П. в. з. с. 12/Х—24. См. также кн. 1-ую 924, спр. № 5529. 

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